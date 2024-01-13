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Сегодня, 22:54

Де Брейне догнал Уэйна Руни по числу голевых передач в АПЛ, больше только у двоих игроков

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Де Брейне в матче против «Ньюкасла».
Фото ФК «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне отдал голевую передачу на победный гол в матче против «Ньюкасла» (3:2) в 21-м туре АПЛ.

На 90+2-й минуте с передачи 32-летнего бельгийца отличился Оскар Бобб.

Голевая передача стала для де Брейне 103-й в матчах АПЛ. Он догнал по их числу экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни. Теперь полузащитника «горожан» опережают только бывший полузащитник «Арсенала» и «Челси» Сеск Фабрегас (111) и экс-вингер «МЮ» Райан Гиггз (162), сообщает Opta Sports.

Де Брейне пропустил первую часть сезона в АПЛ из-за повреждения. Матч против «Ньюкасла» стал для него вторым в текущем сезоне.

Источник: Opta Sports
Кевин де Брейне
Райан Гиггз
Сеск Фабрегас
Уэйн Руни
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Ньюкасл Юнайтед
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Гол и передача Де Брейне принесли «Манчестер Сити» волевую победу над «Ньюкаслом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2
 Ман. Сити 20 13 4 3 48-23 43
3
 Астон Вилла 20 13 3 4 43-27 42
4
 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5
 Тоттенхэм 20 12 3 5 42-29 39
6
 Вест Хэм 20 10 4 6 33-30 34
7
 Брайтон 20 8 7 5 38-33 31
8
 Челси 21 9 4 8 35-31 31
9
 МЮ 20 10 1 9 22-27 31
10
 Ньюкасл 21 9 2 10 41-32 29
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
13
 Фулхэм 21 7 3 11 28-36 24
14
 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
15
 Нот. Форест 20 5 5 10 24-35 20
16
 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
17
 Эвертон 20 8 2 10 24-28 16
18
 Лутон Таун 20 4 4 12 24-38 16
19
 Бернли 21 3 3 15 21-42 12
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
Результаты / календарь
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38 тур
12.01 22:45
Бернли – Лутон Таун
 1 : 1
13.01 15:30
Челси – Фулхэм
 1 : 0
13.01 20:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 2 : 3
14.01 17:00
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
14.01 19:30
МЮ – Тоттенхэм
 - : -
20.01 15:30
Арсенал – Кр. Пэлас
 - : -
20.01 20:30
Брентфорд – Нот. Форест
 - : -
21.01 17:00
Шеффилд Юн. – Вест Хэм
 - : -
21.01 19:30
Борнмут – Ливерпуль
 - : -
22.01 22:45
Брайтон – Вулверхэмптон
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 12
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 8
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 17 1 7
Бубакар Камара

Бубакар Камара

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