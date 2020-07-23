«Ньюкасл» интересуется форвардом «Борнмута» Уилсоном

«Ньюкасл» планирует подписать нападающего «Борнмута» Каллума Уилсона, сообщает Daily Express.

По информации источника, клуб рассматривает 28-летнего англичанина в качестве аналога форварду Жоэлинтону, который неудачно проводит свой первый сезон в Англии. Сообщается, что «сороки» сделают предложение «Борнмуту» в случае, если тот вылетит из АПЛ (за тур до конца сезона команда идет на 19-м месте и отстает от 17-й строчки, позволяющей остаться в премьер-лиге, на 3 очка).

В сезоне-2019/20 Уилсон провел за «Борнмут» 38 матчей, на его счету 9 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 24 миллиона евро.