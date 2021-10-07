«Ньюкасл» был продан инвестиционному фонду из Саудовской Аравии
19:25
Инвестиционный фонд Саудовской Аравии приобрел английский «Ньюкасл». Сделку подтвердила сама АПЛ, информирует BBC.
Премьер-лига сообщила о том, что все юридические разногласия между сторонами улажены, а гарантии того, что Королевство Саудовская Аравия не будет контролировать клуб, получены.
Потенциальная сумма сделки оценивается в 300 миллионов фунтов стерлингов. В прошлом году окончательное соглашение не было достигнуто, поскольку власти Саудовской Аравии были связаны с неким стриминговым сервисом, осуществлявшим пиратские трансляции матчей премьер-лиги.
Владельцем «Ньюкасла» ранее являлся бизнесмен Майк Эшли. Он находится во главе клуба 14 лет.
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