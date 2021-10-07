«Уотфорд» заключил контракт с полузащитником из Камеруна
18:03
«Уотфорд» заключил контракт с полузащитником Николя Нкулу. Футболист перешел в англйиский клуб на правах свободного агента, сообщает сайт команды.
Он уже провел первую тренировку в составе английского клуба.
В прошлом сезоне 31-летний камерунец выступал за «Торино». Летом он покинул итальянский клуб.
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