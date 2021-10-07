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«Уотфорд» заключил контракт с полузащитником из Камеруна

18:03
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«Уотфорд» заключил контракт с полузащитником Николя Нкулу. Футболист перешел в англйиский клуб на правах свободного агента, сообщает сайт команды.

Он уже провел первую тренировку в составе английского клуба.

В прошлом сезоне 31-летний камерунец выступал за «Торино». Летом он покинул итальянский клуб.

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Иван Шитик все материалы автора

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