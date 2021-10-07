«Уотфорд» заключил контракт с полузащитником из Камеруна

«Уотфорд» заключил контракт с полузащитником Николя Нкулу. Футболист перешел в англйиский клуб на правах свободного агента, сообщает сайт команды.

? We are delighted to announce the signing of Cameroonian defender Nicolas Nkoulou.



Welcome to Watford, Nicolas! ?@_AFEX — Watford Football Club (@WatfordFC) October 7, 2021

Он уже провел первую тренировку в составе английского клуба.

В прошлом сезоне 31-летний камерунец выступал за «Торино». Летом он покинул итальянский клуб.