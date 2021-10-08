В США рекомендовали отклонить иск против Роналду по делу об изнасиловании
Федеральный судья штата Невада Дэниел Альбрегтс рекомендовал суду нижней инстанции отклонить иск по делу об изначиловании против нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, информирует AP.
По его словам, окружной судья в Лас-Вегасе Дженнифер Дорси должна отклонить гражданский иск, так как он основывается на распространенных СМИ заведомо украденных материалах.
«Отклонение иска американки, к сожалению, единственная уместная мера по обеспечению целостности судебного процесса», — отметил Альбрегтс.
Напомним, в 2017 году журнал Der Spiegel опубликовал материалы о том, что Роналду в 2009 году якобы изнасиловал американку Кэтрин Майоргу в одном из отелей Лас-Вегаса. Сообщалось, что Роналду в январе 2010 года заплатил крупную сумму, чтобы избежать обвинений в сексуальном насилии. Стороны якобы достигли договоренности о неразглашении.
В октябре 2018 года полиция Лас-Вегаса возобновила дело в отношении Роналду. Однако летом 2020 года прокуратура штата Невада отказалась предъявлять обвинения футболисту, так как они не могут быть доказаны вне разумных сомнений.
В октябре прошлого года Майорга заявила, что была не способна разобраться в условиях соглашения о неразглашении от 2010 года. Если ей удасться это доказать в суде, то Роналду будет вызван для дачи показаний.
В апреле стало известно, что Майорга хочет получить с португальца 56,5 миллиона фунтов (около 79 миллионов долларов) в качестве компенсации.
Пока не известно, когда состоится заседание, на котором судья нижней инстанции рассмотрит рекомендации об отклонении иска.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю