«Арсенал» обыграл «Ноттингем Форест» на старте АПЛ

«Арсенал» дома обыграл «Ноттингем Форест» в 1-м туре чемпионата Англии — 2:1.

Счет в игре на 26-й минуте открыл нападающий хозяев Эдвард Нкетиа, а на 32-й минуте вингер Букайо Сака удвоил преимущество команды.

У гостей единственный гол забил форвард Тайво Авонийи на 82-й минуте.

Во 2-м туре АПЛ «Арсенал» сыграет с «Кристал Пэлас» (21 августа), а «Ноттингем» — с «Шеффилд Юнайтед» (18 августа).