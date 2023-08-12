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Сегодня, 17:05

«Арсенал» обыграл «Ноттингем Форест» на старте АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Арсенал» обыграл «Ноттингем Форест» со счетом 2:1.
Фото Reuters

«Арсенал» дома обыграл «Ноттингем Форест» в 1-м туре чемпионата Англии — 2:1.

Счет в игре на 26-й минуте открыл нападающий хозяев Эдвард Нкетиа, а на 32-й минуте вингер Букайо Сака удвоил преимущество команды.

У гостей единственный гол забил форвард Тайво Авонийи на 82-й минуте.

Во 2-м туре АПЛ «Арсенал» сыграет с «Кристал Пэлас» (21 августа), а «Ноттингем» — с «Шеффилд Юнайтед» (18 августа).

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
12 авг, 14:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
2:1
Ноттингем Форест

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ноттингем Форест
1
0
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«Арсенал» перешел на электронные билеты — матч с «Ноттингемом» задержан из-за сбоя в системе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 1 1 0 0 3-0 3
2
 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
13
 Лутон Таун 0 0 0 0 0-0 0
14
 Шеффилд Юн. 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
19
 Нот. Форест 1 0 0 1 1-2 0
20
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
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11.08 22:00
Бернли – Ман. Сити
 0 : 3
12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
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12.08 17:00
Борнмут – Вест Хэм
 - : -
12.08 17:00
Брайтон – Лутон Таун
 - : -
12.08 17:00
Эвертон – Фулхэм
 - : -
12.08 17:00
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
 - : -
12.08 19:30
Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
13.08 16:00
Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
Тайво Авонийи

Тайво Авонийи

Ноттингем Форест

 1
Эдвард Нкетиа

Эдвард Нкетиа

Арсенал

 1
П
Хулиан Альварес

Хулиан Альварес

Манчестер Сити

 1
Габриел Мартинелли

Габриел Мартинелли

Арсенал

 1
Родри

Родри

Манчестер Сити

 1
И К Ж
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Ола Айна

Ола Айна

Ноттингем Форест

 1 0 1
Орель Мангаля

Орель Мангаля

Ноттингем Форест

 1 0 1
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