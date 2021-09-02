Нуну Эшпириту Санту, Тухель и Мойес претендуют на звание лучшего тренера августа в АПЛ
Пресс-служба английской премьер-лиги объявила претендентов на звание лучшего тренера чемпионата по итогам августа.
В список кандидатов вошли четыре специалиста: Рафаэль Бенитес («Эвертон»), Нуну Эшпириту Санту («Тоттенхэм»), Дэвид Мойес («Вест Хэм») и Томас Тухель («Челси»).
4?? #PL bosses— Premier League (@premierleague) September 2, 2021
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Who is your @BarclaysFooty Manager of the Month?
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Голосование на сайте АПЛ продлится до 6 сентября, после чего будут подсчитаны голоса болельщиков и экспертов. Победитель будет объявлен на следующей неделе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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