Сауль высказался о причинах перехода из «Атлетико» в «Челси»
Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес высказался о своем переходе в «Челси» на правах аренды.
Футболист рассказал, почему решился на смену команды.
«Не знаю, смог бы я выдержать еще один также же сезон, как прошли прошлый и позапрошлый. Возможно, я был бы счастлив в течение нескольких дней или недель дома. Но мне нужно заново себя открыть, у меня появился шанс присоединиться к «Челси», чемпионам Европы. Решение уйти было очень трудным, потому что я уеду один, без жены и семьи и почти не знаю английского», — цитирует Ньигеса AS.
Лондонский клуб успел до закрытия трансферного окна оформить все документы по переходу 26-летнего испанца.
В минувшем сезоне ла лиги Ньигес провел 33 матча, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Также он получил 10 желтых карточек.
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