Директор «Ромы» рассказал, почему полузащитник «Арсенала» Джака не перешел в команду
Генеральный директор «Ромы» Тьягу Пинту заявил, что клуб сожалеет о том, что полузащитник «Арсенала» Гранит Джака не стал игроком римлян.
«Дело не в бюджете. Все знают, что мы заинтересованы в Джаке. Но клуб не мог продолжать переговоры из-за более срочных задач. Футболист хотел перейти в «Рому», но «Арсенал» не собирался его продавать. Нам жаль, что так случилось», — цитирует Пинту Football Italia.
Сообщалось, что Джака подписал с «Арсеналом» новых трехлетний контракт с возможностью пролонгации соглашения еще на сезон.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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