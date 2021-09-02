Директор «Ромы» рассказал, почему полузащитник «Арсенала» Джака не перешел в команду

Генеральный директор «Ромы» Тьягу Пинту заявил, что клуб сожалеет о том, что полузащитник «Арсенала» Гранит Джака не стал игроком римлян.

«Дело не в бюджете. Все знают, что мы заинтересованы в Джаке. Но клуб не мог продолжать переговоры из-за более срочных задач. Футболист хотел перейти в «Рому», но «Арсенал» не собирался его продавать. Нам жаль, что так случилось», — цитирует Пинту Football Italia.

Сообщалось, что Джака подписал с «Арсеналом» новых трехлетний контракт с возможностью пролонгации соглашения еще на сезон.