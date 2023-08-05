Гвардиол о переходе в «Ман Сити»: «Счастлив, больше не придется думать о Холанне»
Новичок «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол поделился эмоциями от перехода в английский клуб.
«Чувствую себя потрясающе. Мы сделали это. Здорово быть частью этой команды. Решение далось очень просто, особенно после такого идеального сезона.
Всегда мечтал играть в Англии - и подписание контракта с "Манчестер Сити" большая честь для меня.
Честно говоря, я хотел избежать игр с «Сити» в прошлом году. Но, к сожалению, мы были одной из команд, которая противостояла «Ман Сити» в Лиге чемпионов. Мы знали, что будет очень тяжело. Та атмосфера, которая царила на «Этихаде» — это другой уровень.
А еще здорово, что Эрлин Холанн теперь на моей стороне. Он очень хороший игрок, мощный и быстрый. Счастлив, что больше не придется думать о нем», — цитирует защитника пресс-служба «Ман Сити».
Соглашение с 21-летним хорватом рассчитано на 5 лет. Футболист будет выступать под 24-м номером.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
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2
|Арсенал
|0
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|0
|0
|0-0
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3
|МЮ
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -