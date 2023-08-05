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Сегодня, 12:47

Мойес может покинуть пост главного тренера «Вест Хэма»

Виталий Косик
Корреспондент
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Шотландский специалист Дэвид Мойес может покинуть пост главного тренера «Вест Хэма», сообщает Daily Mail.

По информации источника, тренер не может найти общий язык с новым техническим директором и совладельцем клуба.

Сообщается, что Мойес недоволен тем, что руководство клуба не поддерживает его идеи по поводу трансферов команды.

Сегодня, 5 августа, «Вест Хэм» сыграет с «Байером» в товарищеском матче.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
Дэвид Мойес
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