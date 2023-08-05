Мойес может покинуть пост главного тренера «Вест Хэма»

Шотландский специалист Дэвид Мойес может покинуть пост главного тренера «Вест Хэма», сообщает Daily Mail.

По информации источника, тренер не может найти общий язык с новым техническим директором и совладельцем клуба.

Сообщается, что Мойес недоволен тем, что руководство клуба не поддерживает его идеи по поводу трансферов команды.

Сегодня, 5 августа, «Вест Хэм» сыграет с «Байером» в товарищеском матче.