«Ноттингем Форест» выкупил у «Ньюкасла» нападающего за 15 миллионов фунтов

«Ноттингем Форест» выкупил у «Ньюкасла» права на нападающего Криса Вуда, сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Ноттингем» зимой взял 31-летнего игрока в аренду с опцией выкупа. Эта опция активировался после того, как Вуд провел три матча за новую команду.

Сумма трансфера оценивается в 15 миллионов фунтов стерлингов.

Всего в нынешнем сезоне Крис Вуд провел в АПЛ 21 матч и забил 2 гола.