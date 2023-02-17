Гюндоган хочет остаться в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган хочет остаться в английской команде, сообщает журналист Кристиан Фальк.

Приоритетом для 32-летнего немца является подписать новый контракт с «горожанами».

Действующий контракт полузащитника с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что Гюндоган летом на правах свободного агента может уйти в «Барселону».

В этом сезоне на счету хавбека «Сити» 3 гола и 3 результативные передачи в 31 матче во всех турнирах.