Эдегор: «Я решил удалить Twitter. Там много анонимов и странных людей»

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор рассказал, что удалил свой аккаунт в Twitter.

«Я решил удалить Twitter, потому что никогда не нуждался в социальных сетях, — приводит слова Эдегора TV2. — Я давно ничего не писал в своем аккаунте, поэтому подумал, что в нем нет смысла. Там много анонимов и странных людей. Это немного пугает и может серьезно повлиять на людей, которые не очень уверены в себе».

У аккаунта 22-летнего норвежца в Twitter более 300 тысяч подписчиков. В нынешенм сезоне он забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 10 матчах за лондонский клуб.