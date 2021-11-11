Новый сезон в английской премьер-лиге начнется 6 августа, предусмотрена пауза на ЧМ-2022

Стали известны сроки проведения нового сезона в английской премьер-лиге.

Как сообщает официальный сайт АПЛ, сезон-2022/23 стартует 6 августа 2022 года. К 13 ноября пройдет 16 туров, после чего начнется пауза на ЧМ-2022. Она продлится с 14 ноября по 26 декабря. Финал ЧМ в Катаре состоится 18 декабря.

Завершится сезон 28 мая 2023 года. В этот день пройдет последний, 38-й тур. Все матчи будут проходить в одно время.