Нкетиа вернулся к тренировкам с «Арсеналом»

Нападающий «Арсенала» Эдди Нкетиа восстановился после травмы и вернулся к тренировкам с основной командой.

23-летний нападающий получил травму голеностопа в матче 25-го тура АПЛ против «Лестера» (1:0). После этого он вышел на замену в игре с «Эвертоном» в следующем туре (4:0) и с того момента не появлялся на поле.

В нынешнем сезоне Нкетиа провел 32 матча за «канониров» во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 2 голевые передачи.