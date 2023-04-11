Рио Фердинанд назвал главных конкурентов Мбаппе и Холанна

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд озвучил список лучших нападающих, способных составить конкуренцию Килиану Мбаппе и Эрлину Холанну.

«Винисиус на одну ступеньку ниже Мбаппе и Холанна, не так ли? Рэшфорд примерно на этом же уровне, и сейчас туда запрыгивает Сака.

Но Винисиус отличается тем, что добился успеха на самом высоком уровне — в плей-офф Лиги чемпионов. Он выиграл Лигу чемпионов, и сыграл большую роль в той победе», — сказал Фердинанд в эфире BT Sport.

В текущем сезоне в активе Мбаппе 35 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он забил 31 мяч и отдал 8 голевых передач. На счету Холанна 44 гола и 5 ассистов в 38 играх.