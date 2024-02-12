Невилл рассказал, есть ли у «Манчестер Юнайтед» шансы закончить сезон АПЛ в топ-4

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил шансы манкунианцев попасть в топ-4 АПЛ по итогам нынешнего сезона. Он считает, что на данный момент команда играет лучше, чем в первой части сезона, однако до идеала все-еще далеко.

«МЮ» может зацепиться за четверку лучших. Команда ужасно провела первую половину сезона, много матчей были неудачными. Сейчас они играют намного лучше, но все равно это далеко до идеала», — цитирует Невилла Sky Sports.

После 24 туров АПЛ «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от идущего четвертым «Тоттенхэма» на 6 баллов.