«Кристал Пэлас» сыграет с «Челси» в рамках 24-го тура чемпионата Англии в понедельник, 12 февраля. Матч пройдет на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне (Англия) и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Кристал Пэлас» — «Челси» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических пабликах социальной сети «ВКонтакте».

Орлы располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице АПЛ, в их активе — 24 очка. Команда Маурисио Почеттино набрала 31 балл и занимает 11-е место.

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