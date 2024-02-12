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12 февраля, 20:30

«Кристал Пэлас» — «Челси»: смотреть трансляцию матча АПЛ

«Кристал Пэлас» сыграет с «Челси» в чемпионате Англии 12 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Тиагу Силва, игрок ФК «Челси».
Фото ФК «Челси»

«Кристал Пэлас» сыграет с «Челси» в рамках 24-го тура чемпионата Англии в понедельник, 12 февраля. Матч пройдет на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне (Англия) и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Кристал Пэлас» — «Челси» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических пабликах социальной сети «ВКонтакте».

Орлы располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице АПЛ, в их активе — 24 очка. Команда Маурисио Почеттино набрала 31 балл и занимает 11-е место.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур
12 февр, 23:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
1:3
Челси

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Футбол
ФК Кристал Пэлас
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 24 16 6 2 55-23 54
2
 Ман. Сити 23 16 4 3 56-25 52
3
 Арсенал 24 16 4 4 53-22 52
4
 Тоттенхэм 24 14 5 5 51-36 47
5
 Астон Вилла 24 14 4 6 50-32 46
6
 МЮ 24 13 2 9 33-33 41
7
 Ньюкасл 24 11 3 10 51-39 36
8
 Вест Хэм 24 10 6 8 36-42 36
9
 Брайтон 24 9 8 7 43-40 35
10
 Челси 24 10 4 10 41-40 34
11
 Вулверхэмптон 24 9 5 10 37-39 32
12
 Фулхэм 24 8 5 11 33-39 29
13
 Борнмут 23 7 6 10 31-44 27
14
 Брентфорд 23 7 4 12 34-39 25
15
 Кр. Пэлас 24 6 6 12 27-43 24
16
 Нот. Форест 24 5 6 13 30-44 21
17
 Лутон Таун 23 5 5 13 33-45 20
18
 Эвертон 24 8 5 11 26-32 19
19
 Бернли 24 3 4 17 25-50 13
20
 Шеффилд Юн. 24 3 4 17 22-60 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.02 15:30
Ман. Сити – Эвертон
 2 : 0
10.02 18:00
Фулхэм – Борнмут
 3 : 1
10.02 18:00
Ливерпуль – Бернли
 3 : 1
10.02 18:00
Лутон Таун – Шеффилд Юн.
 1 : 3
10.02 18:00
Тоттенхэм – Брайтон
 2 : 1
10.02 18:00
Вулверхэмптон – Брентфорд
 0 : 2
10.02 20:30
Нот. Форест – Ньюкасл
 2 : 3
11.02 17:00
Вест Хэм – Арсенал
 0 : 6
11.02 19:30
Астон Вилла – МЮ
 1 : 2
12.02 23:00
Кр. Пэлас – Челси
 1 : 3
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 16
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 13
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 8
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 16 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 20 1 7
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