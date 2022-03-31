Невилл раскритиковал владельцев «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл высказался о владельцах команды.

«Я никогда не высказывался отрицательно про семью Глейзеров, пока играл, потому что не было повода — клуб добивался успеха.

Основание Суперлиги стало поворотным моментом, все эти владельцы продемонстрировали тотальную и абсолютную жадность и презрение к английскому футболу. Они были готовы разрушить его ради своих собственных интересов.

После того случая они заявили, что будут больше общаться с болельщиками, что собираются внести некоторые изменения. Но ничего не поменялось. Я считаю, что проблемы клуба идут от верхушки. У них было много лет после ухода Фергюсона на то, чтобы доказать способность управлять клубом, и они доказали обратное», — приводит слова Невилла Sky Sports.

В сезоне-2021/22 чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место, набрав 50 очков после 29 матчей.