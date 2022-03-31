Матич рассказал, что «Манчестер Юнайтед» хочет попасть в топ-4 чемпионата Англии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич рассказал об атмосфере в команде.

«Атмосфера в команде будет зависеть от результатов. Как известно, сейчас у нас не лучшая ситуация в чемпионате, атмосферу прекрасной не назовешь. Но нам надо сохранять оптимизм и верить до конца, потому что мы хотим попасть в четверку.

От этого и будет зависеть атмосфера. Если попадем в топ-4, то все будут... Пускай не счастливы, но удовлетворены. Если нет — будет очень грустно», — приводит слова Матича Talksport.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в чемпионате Англии, набрав 50 очков после 29 матчей.