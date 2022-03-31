Дом Дэвида Бекхэма в Лондоне ограбили посреди ночи

Лондонский особняк бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма обокрали, сообщает Daily Mail.

По информации источника, инцидент произошел 28 февраля. Грабитель в маске пробрался в одну из спален на верхнем этаже и украл несколько дизайнерских вещей и аксессуаров. В это время бывший футболист вместе с супругой и дочерью находился на первом этаже и ничего не подозревал.

Проникновение в одну из спален обнаружил 17-летний сын Дэвида Бекхэма Круз, который вернулся домой после прогулки. Никто из семейства Бекхэмов во время ограбления не пострадал. В данный момент полиция занимается поисками злоумышленника.

Дом Бекхэма в Лондоне оценивающийся в 47,2 миллиона евро.