Невилл: «Не стал бы давить на тен Хага и требовать трофеев в первый год»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтел» Гари Невилл прокомментировал назначение Эрика тен Хага главным тренером команды.

«То, что мы видим сейчас, — это неприемлемо. С этим нужно разбираться внутри клуба, и тен Хагу предстоит большая работа по возвращению клуба к минимальным стандартам. Это касается и отношения, и рабочей этики, и веры, и уверенности, а уже после этого, надеюсь, можно будет начинать думать о трофеях.

Но честно, я бы не стал слишком давить на тен Хага и требовать трофеев в первый год или два. Было бы здорово, если бы он этого добился, но это стало бы сверхуспехом, я считаю.

Сначала будет стоять другая задача: попасть в топ-4, восстановить позиции «Манчестер Юнайтед» в топ-4, привлечь в клуб тех игроков, которых хочет видеть тренер, а затем нужно создать систему, которая даст веру. Так что начальная фаза — заложить основы того, чего он хочет достичь, а уже на третий, четвертый, пятый год от него нужно требовать трофеи», — приводит слова Невилла Sky Sports.

21 апреля «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с тен Хагом. Соглашение с тренером рассчитано до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон. 52-летний нидерландец возглавит английский клуб по окончании сезона при условии наличия рабочей визы.