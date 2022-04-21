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Невилл: «Не стал бы давить на тен Хага и требовать трофеев в первый год»

Невилл отреагировал на назначение тен Хага главным тренером «Манчестер Юнайтед»
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтел» Гари Невилл прокомментировал назначение Эрика тен Хага главным тренером команды.

«То, что мы видим сейчас, — это неприемлемо. С этим нужно разбираться внутри клуба, и тен Хагу предстоит большая работа по возвращению клуба к минимальным стандартам. Это касается и отношения, и рабочей этики, и веры, и уверенности, а уже после этого, надеюсь, можно будет начинать думать о трофеях.

Но честно, я бы не стал слишком давить на тен Хага и требовать трофеев в первый год или два. Было бы здорово, если бы он этого добился, но это стало бы сверхуспехом, я считаю.

Сначала будет стоять другая задача: попасть в топ-4, восстановить позиции «Манчестер Юнайтед» в топ-4, привлечь в клуб тех игроков, которых хочет видеть тренер, а затем нужно создать систему, которая даст веру. Так что начальная фаза — заложить основы того, чего он хочет достичь, а уже на третий, четвертый, пятый год от него нужно требовать трофеи», — приводит слова Невилла Sky Sports.

21 апреля «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с тен Хагом. Соглашение с тренером рассчитано до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон. 52-летний нидерландец возглавит английский клуб по окончании сезона при условии наличия рабочей визы.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11095/12595253/gary-neville-on-erik-ten-hag-it-will-take-years-for-new-manchester-united-boss-to-rebuild-and-challenge-for-trophies
Гари Невилл
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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 Арсенал 32 18 3 11 49-39 57
5
 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
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 МЮ 33 15 9 9 52-48 54
7
 Вест Хэм 33 15 7 11 52-43 52
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Лестер 31 11 8 12 47-51 41
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 Ньюкасл 33 10 10 13 37-55 40
11
 Брайтон 33 9 13 11 29-40 40
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 Саутгемптон 32 9 12 11 38-52 39
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 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 31 8 5 18 34-53 29
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 Бернли 31 4 13 14 26-45 25
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 Уотфорд 32 6 4 22 30-62 22
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 - : -
23.04 17:00
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 - : -
23.04 17:00
Ман. Сити – Уотфорд
 - : -
23.04 17:00
Норвич – Ньюкасл
 - : -
23.04 19:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
24.04 16:00
Бернли – Вулверхэмптон
 - : -
24.04 16:00
Брайтон – Саутгемптон
 - : -
24.04 16:00
Челси – Вест Хэм
 - : -
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Манчестер Юнайтед

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Ливерпуль

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Астон Вилла

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