Погба покинет «Манчестер Юнайтед» летом. Полузащитника задел свист болельщиков на матче с «Норвичем»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба покинет английский клуб летом, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 29-летнего француза ранило поведение болельщиков во время матча 33-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) против «Норвича» (3:2). Он был заменен на 74-й минуте встречи, и болельщики освистывали его и выкрикивали оскорбления.

Напомним, что полузащитник был заменен на 10-й минуте перенесенной игры 30-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:4). Медицинский штаб оценит степень серьезности повреждения, однако не исключено, что этом матч стал последним для него в составе «Манчестер Юнайтед».

При этом не исключено, что полузащитник останется в АПЛ.

В нынешнем сезоне Погба забил один мяч и отдал девять результативных передач в 27 матчах за «Манчестер Юнайтед». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.