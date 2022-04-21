Погба покинет «Манчестер Юнайтед» летом. Полузащитника задел свист болельщиков на матче с «Норвичем»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба покинет английский клуб летом, сообщает Sky Sports.
По информации источника, 29-летнего француза ранило поведение болельщиков во время матча 33-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) против «Норвича» (3:2). Он был заменен на 74-й минуте встречи, и болельщики освистывали его и выкрикивали оскорбления.
Напомним, что полузащитник был заменен на 10-й минуте перенесенной игры 30-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:4). Медицинский штаб оценит степень серьезности повреждения, однако не исключено, что этом матч стал последним для него в составе «Манчестер Юнайтед».
При этом не исключено, что полузащитник останется в АПЛ.
В нынешнем сезоне Погба забил один мяч и отдал девять результативных передач в 27 матчах за «Манчестер Юнайтед». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|32
|24
|5
|3
|75-20
|77
|
2
|Ливерпуль
|32
|23
|7
|2
|83-22
|76
|
3
|Челси
|31
|18
|8
|5
|66-27
|62
|
4
|Арсенал
|32
|18
|3
|11
|49-39
|57
|
5
|Тоттенхэм
|32
|18
|3
|11
|56-38
|57
|
6
|МЮ
|33
|15
|9
|9
|52-48
|54
|
7
|Вест Хэм
|33
|15
|7
|11
|52-43
|52
|
8
|Вулверхэмптон
|32
|15
|4
|13
|33-28
|49
|
9
|Лестер
|31
|11
|8
|12
|47-51
|41
|
10
|Ньюкасл
|33
|10
|10
|13
|37-55
|40
|
11
|Брайтон
|33
|9
|13
|11
|29-40
|40
|
12
|Саутгемптон
|32
|9
|12
|11
|38-52
|39
|
13
|Брентфорд
|33
|11
|6
|16
|41-49
|39
|
14
|Кр. Пэлас
|32
|8
|13
|11
|43-41
|37
|
15
|Астон Вилла
|31
|11
|3
|17
|42-46
|36
|
16
|Лидс
|32
|8
|9
|15
|38-68
|33
|
17
|Эвертон
|31
|8
|5
|18
|34-53
|29
|
18
|Бернли
|31
|4
|13
|14
|26-45
|25
|
19
|Уотфорд
|32
|6
|4
|22
|30-62
|22
|
20
|Норвич
|32
|5
|6
|21
|22-66
|21
|10.03
|22:30
|
Норвич – Челси
|1 : 3
|18.03
|23:00
|
Вулверхэмптон – Лидс
|2 : 3
|19.03
|15:30
|
Астон Вилла – Арсенал
|0 : 1
|20.03
|17:00
|
Лестер – Брентфорд
|2 : 1
|20.03
|19:30
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|3 : 1
|19.04
|22:00
|
Ливерпуль – МЮ
|4 : 0
|20.04
|21:45
|
Ньюкасл – Кр. Пэлас
|1 : 0
|20.04
|22:00
|
Ман. Сити – Брайтон
|3 : 0
|21.04
|21:45
|
Бернли – Саутгемптон
|- : -
|11.05
|21:45
|
Уотфорд – Эвертон
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|15
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|8
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|25
|1
|4
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|21
|1
|7