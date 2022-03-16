Несколько претендентов на покупку «Челси» могут объединиться для осуществления сделки

Несколько претендентов на покупку «Челси» могут сформировать единый консорциум для осуществления сделки.

Как сообщает Sky Sport, разговоры об этом ведут британский миллиардер Ник Кэнди и консорциум, в который входят совладелец «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боэли, швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс и лондонский инвестор на рынке недвижимости Джонатан Голдштейн.

Предложение о приобретении «Челси» от объединения может поступить Роману Абрамовичу уже на этой неделе.

2 марта владелец английской команды Абрамович объявил, что собирается продать клуб. Позднее правительство Великобритании ввело санкции в адрес бизнесмена. Из-за этого все активы Абрамовича на территории государства заморожены, что усложнило процесс продажи «Челси».

Лондонский клуб получил специальное разрешение на продолжение деятельности с рядом ограничений. Команда не может осуществлять действия на трансферном рынке, продлевать контракты с нынешними футболистами, продавать билеты на матчи болельщикам без абонемента.