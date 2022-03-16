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Скоулз – о Рангнике: «Не понимаю, как его выбрали тренером «Манчестер Юнайтед»

Пол Скоулз высказался о работе Ральфа Рангника
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о работе главного тренера команды Ральфа Рангника после вылета из Лиги чемпионов.

«Не понимаю, как Рангника выбрали тренером «Манчестер Юнайтед». Найти подходящего тренера для этой команды — важнейшее дело. В команде есть действительно талантливые игроки.

Найти тренера, который подходит этой команде, — первое, что нужно клубу, чтобы хотя бы приблизиться к победе в лиге», — приводит слова Скоулза BBC со ссылкой на BT Sport.

«Манчестер Юнайтед» уступил «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей со счетом 1:2.

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/57740763?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=62310d4bec502b53cd48251f%26%27Getting%20a%20proper%20coach%20is%20massive%27%262022-03-15T22%3A04%3A01.032Z&ns_fee=0&pinned_post_locator
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Пол Скоулз
Ральф Рангник
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 28 20 6 2 73-20 66
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 26 16 3 7 43-29 51
5
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
6
 Вест Хэм 29 14 6 9 48-36 48
7
 Вулверхэмптон 29 14 4 11 29-23 46
8
 Тоттенхэм 27 14 3 10 42-35 45
9
 Астон Вилла 28 11 3 14 41-39 36
10
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
11
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
12
 Лестер 26 9 6 11 40-45 33
13
 Брайтон 28 7 12 9 26-34 33
14
 Ньюкасл 28 7 10 11 32-48 31
15
 Брентфорд 29 8 6 15 32-45 30
16
 Лидс 29 6 8 15 31-65 26
17
 Эвертон 26 6 4 16 28-47 22
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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38 тур
10.12 23:00
Брентфорд – Уотфорд
 2 : 1
11.12 15:30
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 1 : 0
11.12 18:00
Арсенал – Саутгемптон
 3 : 0
11.12 18:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 1 : 0
11.12 18:00
Челси – Лидс
 3 : 2
11.12 20:30
Норвич – МЮ
 0 : 1
12.12 17:00
Бернли – Вест Хэм
 0 : 0
12.12 17:00
Лестер – Ньюкасл
 4 : 0
12.12 19:30
Кр. Пэлас – Эвертон
 3 : 1
16.03 22:30
Брайтон – Тоттенхэм
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 12
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
Гранит Джака

Гранит Джака

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 15 1 5
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