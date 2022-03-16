Скоулз – о Рангнике: «Не понимаю, как его выбрали тренером «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о работе главного тренера команды Ральфа Рангника после вылета из Лиги чемпионов.

«Не понимаю, как Рангника выбрали тренером «Манчестер Юнайтед». Найти подходящего тренера для этой команды — важнейшее дело. В команде есть действительно талантливые игроки.

Найти тренера, который подходит этой команде, — первое, что нужно клубу, чтобы хотя бы приблизиться к победе в лиге», — приводит слова Скоулза BBC со ссылкой на BT Sport.

«Манчестер Юнайтед» уступил «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей со счетом 1:2.