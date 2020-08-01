Неманья Матич: «Хочу выиграть АПЛ вместе с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич заявил о планах на будущее в команде.

— Я хочу выиграть премьер-лигу вместе с «МЮ», — цитирует Goal.com Матича. — Я думаю, что наша команда всегда должна бороться за титул. Мы всегда стараемся выкладываться ради клуба, нельзя больше позволять никому выигрывать чемпионат за 7-10 туров до конца, как в этом году. Мы должны бороться до самого конца.

Да, у «Манчестер Юнайтед» молодая команда, но это не должно быть оправданием. Все наши молодые игроки провели уже по несколько сезонов на высоком уровне, так что со следующего года мы должны биться за титул. Не знаю, получится ли, но уверен, что мы можем оставаться в гонке за золото до последнего.