Неманья Матич: «Думаю, скоро «Манчестер Юнайтед» сможет конкурировать с кем угодно»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич поделился мнением об игре команды.

— Я думаю, мы становимся все лучше и лучше с каждым днем, от игры к игре, — цитирует Sky Sports Матича. — Нынешний «Манчестер Юнайтед» и его положение сильно отличаются от того, где находилась команда в начале сезона, все изменилось в лучшую сторону. Если мы сможем прибавить еще на 30 процентов, то сможем бороться за чемпионский титул в АПЛ. Думаю, скоро мы сможем конкурировать с кем угодно.

«МЮ» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 62 очками, уступая идущему на строчку выше «Лестеру» по дополнительным показателям, но имея матч в запасе.