Некоторые игроки «Челси» были против ухода Жоржиньо

Некоторые игроки «Челси» были против перехода Жоржиньо в «Арсенал», сообщает Tribal Football. Сообщалось, что руководство клуба не рассчитывало на хавбека.

По данным источника, футболисты «синих» считали игрока одним из лидеров «Челси». Он был важной частью команды.

31-летний полузащитник перешел в «Арсенал» за 11 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.