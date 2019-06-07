Найдите 10 отличий. Как "Ливерпуль" подготовился к голу в финале Лиги чемпионов

"Ливерпуль" в официальном Твиттере опубликовал видеокомпиляцию, показывающую работу команды над тактикой перед финалом Лиги чемпионов. В одном ролике были синхронно показаны моменты тренировочного матча с дублем "Бенфики" на сборах в Марбелье 25 мая и финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" (2:0).

Уже на первых минутах "Ливерпуль" провел атаку, которая завершилась назначением пенальти в ворота лондонцев.

Ранее тренер "Бенфики Б" Ренату Пайва сказал, что его команда была приглашена на контрольный матч из-за схожей с "Тоттенхэмом" тактики.