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Сегодня, 19:13

Сон Хын Мин заявил, что «Тоттенхэм» намерен обыграть «Арсенал» в матче АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Арсеналом» в 20-м туре АПЛ.

«Арсенал» в этом сезоне хорошо играет? Если честно, мне это неинтересно. Мы проиграли им на выезде, поэтому нам предстоит много работы, чтобы добиться успеха. Думаю, болельщики были очень разочарованы, когда мы проиграли на «Эмирейтс», так что дома перед нами стоит серьезная задача. Все должны быть готовы бросить свои силы на победу", — приводит слова Сон Хын Мина Goal.

В сезоне АПЛ-2022/23 «Арсенал» и «Тоттенхэм» уже играли друг против друга в 9-м туре, тогда победу одержал клуб из Лондона (3:1).

Матч 20-го тура между командами состоится в воскресенье, 15 января. Начало — в 19.30 мск.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии (44 очка), «Тоттенхэм» — пятый (33 очка).

Источник: Goal
Сон Хын Мин
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 17 12 3 2 45-16 39
3
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
4
 МЮ 17 11 2 4 27-20 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
6
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
7
 Фулхэм 18 8 4 6 30-27 28
8
 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 17 7 4 6 20-19 25
11
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
12
 Астон Вилла 18 6 4 8 20-26 22
13
 Лестер 18 5 2 11 26-31 17
14
 Лидс 17 4 5 8 25-31 17
15
 Нот. Форест 18 4 5 9 13-34 17
16
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
17
 Эвертон 18 3 6 9 14-24 15
18
 Вест Хэм 18 4 3 11 15-24 15
19
 Вулверхэмптон 18 3 5 10 11-27 14
20
 Саутгемптон 18 3 3 12 15-33 12
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
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38 тур
10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
11.09 18:30
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
12.01 23:00
Фулхэм – Челси
 - : -
19.01 23:00
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 16 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 16 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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