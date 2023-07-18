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Сегодня, 19:15

Рэшфорд — о продлении контракта с «МЮ»: «Я полон решимости завоевать еще больше трофеев»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Маркус Рэшфорд.
Фото Global Look Press

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал продление контракта с клубом до 2028 года.

«Я пришел в «МЮ» семилетним мальчиком, у которого была мечта. Та же страсть, гордость и стремление к успеху до сих пор движут мной каждый раз, когда я имею честь надеть футболку команды. Я уже получил несколько потрясающих впечатлений от игры в этом невероятном клубе, но мне еще многого предстоит достичь, и я по-прежнему полон решимости завоевать еще больше трофеев в ближайшие годы.

Будучи болельщиком «Юнайтед» всю свою жизнь, я знаю, какая ответственность ложится на меня, когда я представляю эту эмблему, и ощущаю все взлеты и падения, как никто другой. Я могу заверить вас, что отдам все силы, чтобы помочь команде достичь того уровня, на который мы способны, и я чувствую такую же решимость в раздевалке. Я с нетерпением жду будущего под руководством этого менеджера», — приводит слова Рэшфорда сайт клуба.

С момента своего дебюта в 2016 году выпускник академии «Манчестер Юнайтед» провел 359 матчей и забил 123 гола.

Источник: ФК Манчестер Юнайтед
Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Рэшфордом до 2028 года
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