Рэшфорд — о продлении контракта с «МЮ»: «Я полон решимости завоевать еще больше трофеев»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал продление контракта с клубом до 2028 года.
«Я пришел в «МЮ» семилетним мальчиком, у которого была мечта. Та же страсть, гордость и стремление к успеху до сих пор движут мной каждый раз, когда я имею честь надеть футболку команды. Я уже получил несколько потрясающих впечатлений от игры в этом невероятном клубе, но мне еще многого предстоит достичь, и я по-прежнему полон решимости завоевать еще больше трофеев в ближайшие годы.
Будучи болельщиком «Юнайтед» всю свою жизнь, я знаю, какая ответственность ложится на меня, когда я представляю эту эмблему, и ощущаю все взлеты и падения, как никто другой. Я могу заверить вас, что отдам все силы, чтобы помочь команде достичь того уровня, на который мы способны, и я чувствую такую же решимость в раздевалке. Я с нетерпением жду будущего под руководством этого менеджера», — приводит слова Рэшфорда сайт клуба.
С момента своего дебюта в 2016 году выпускник академии «Манчестер Юнайтед» провел 359 матчей и забил 123 гола.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -