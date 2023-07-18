Вингер «Лестера» Барнс близок к переходу в «Ньюкасл»

Вингер «Лестера» Харви Барнс скорее всего перейдет в «Ньюкасл».

Как сообщает журналист Mail Sport Том Колломосс, 25-летнего игрока приобретут за сумму около 35-40 миллионов фунтов (примерно 46 миллионов евро). Если переговоры пройдут гладко, сделка может быть завершена в конце этой недели.

В минувшем сезоне англичанин провел 40 матчей за «Лестер», в которых забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.