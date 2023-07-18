Вингер «Лестера» Барнс близок к переходу в «Ньюкасл»
Вингер «Лестера» Харви Барнс скорее всего перейдет в «Ньюкасл».
Как сообщает журналист Mail Sport Том Колломосс, 25-летнего игрока приобретут за сумму около 35-40 миллионов фунтов (примерно 46 миллионов евро). Если переговоры пройдут гладко, сделка может быть завершена в конце этой недели.
В минувшем сезоне англичанин провел 40 матчей за «Лестер», в которых забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.
Источник: Журналист Mail Sport Том Колломосс
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|0-0
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15
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|0-0
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16
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|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
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|0
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|Бернли
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
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|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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Ньюкасл – Астон Вилла
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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МЮ – Вулверхэмптон
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