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Сегодня, 20:12

Вингер «Лестера» Барнс близок к переходу в «Ньюкасл»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вингер «Лестера» Харви Барнс скорее всего перейдет в «Ньюкасл».

Как сообщает журналист Mail Sport Том Колломосс, 25-летнего игрока приобретут за сумму около 35-40 миллионов фунтов (примерно 46 миллионов евро). Если переговоры пройдут гладко, сделка может быть завершена в конце этой недели.

В минувшем сезоне англичанин провел 40 матчей за «Лестер», в которых забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.

Источник: Журналист Mail Sport Том Колломосс
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ФК Лестер
ФК Ньюкасл Юнайтед
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