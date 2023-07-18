«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Рэшфордом до 2028 года
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд подписал новый контракт с клубом.
Как сообщает пресс-служба «МЮ», новое соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года.
С момента своего дебюта в 2016 году выпускник академии «Манчестер Юнайтед» провел 359 матчей и забил 123 гола.
В сезоне-2022/23 25-летний футболист провел 55 матчей, в которых забил 30 голов и сделал 6 результативных передач.
Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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|0
|0
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|0
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|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
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Ньюкасл – Астон Вилла
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|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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