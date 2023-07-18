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Сегодня, 19:10

«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Рэшфордом до 2028 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Маркус Рэшфорд.
Фото Global Look Press

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд подписал новый контракт с клубом.

Как сообщает пресс-служба «МЮ», новое соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года.

С момента своего дебюта в 2016 году выпускник академии «Манчестер Юнайтед» провел 359 матчей и забил 123 гола.

В сезоне-2022/23 25-летний футболист провел 55 матчей, в которых забил 30 голов и сделал 6 результативных передач.

Источник: ФК Манчестер Юнайтед
Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
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