«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Рэшфордом до 2028 года

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд подписал новый контракт с клубом.

Как сообщает пресс-служба «МЮ», новое соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года.

С момента своего дебюта в 2016 году выпускник академии «Манчестер Юнайтед» провел 359 матчей и забил 123 гола.

В сезоне-2022/23 25-летний футболист провел 55 матчей, в которых забил 30 голов и сделал 6 результативных передач.