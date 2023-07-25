Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эланга перешел в «Ноттингем»

«Ноттингем» объявил о переходе нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Эланга.

Игрок сборной Швеции подписал с командой контракт до 2028 года. Сумма трансфера составила 15 миллионов фунтов.

Эланга — воспитанник «Мальме». За основу «Манчестер Юнайтед» он провел 55 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость 21-летнего игрока — 18 миллионов евро.