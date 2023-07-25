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Сегодня, 13:16

Киммих рассказал об ожиданиях от товарищеского матча с «Манчестер Сити»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих рассказал, что думает о товарищеском матче с «Манчестер Сити».

«Очень жду матча. «Сити» — лучшая команда в Европе на данный момент. Это будет хорошим испытанием для нас. Всегда интересно играть против такой команды», — цитирует Киммиха пресс-служба клуба.

Матч «Бавария» — «Манчестер Сити» состоится 26 июля. Начало — в 13.30 мск.

Ранее сообщалось, что Киммих заинтересован в переходе в «Барселону». Портал Transfermarkt оценивают стоимость немца в 80 миллионов евро.

Джошуа Киммих
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
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 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
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 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
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