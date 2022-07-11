Стерлинг прошел основную часть медосмотра в «Челси»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прошел основную часть медицинского осмотра в «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, 27-летний англичанин согласовал с лондонским клубом контракт до 30 июня 2027 года с опцией продления еще на один сезон.

Отмечается, что о трансфере должны объявить в ближайшее время.

В прошедшем сезоне Стерлинг забил 17 мячей и отдал девять результативных передач в 47 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.