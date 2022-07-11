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Сегодня, 10:50

Стерлинг прошел основную часть медосмотра в «Челси»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прошел основную часть медицинского осмотра в «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, 27-летний англичанин согласовал с лондонским клубом контракт до 30 июня 2027 года с опцией продления еще на один сезон.

Отмечается, что о трансфере должны объявить в ближайшее время.

В прошедшем сезоне Стерлинг забил 17 мячей и отдал девять результативных передач в 47 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1546376238595457027
Рахим Стерлинг
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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