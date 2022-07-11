Мойес прокомментировал то, что является самым возрастным тренером АПЛ

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал то, что является самым возрастным тренером английской премьер-лиги (АПЛ). По словам 59-летнего англичанина, он не знал об этом.

«Я не знал об этом! — приводит слова Мойеса Daily Mail. — Нужно, чтобы вернулся Рой Ходжсон! Верните Тони Пулиса. Или Харри Реднаппа. Не могу в это поверить. Я не настолько стар!»

По словам тренера, он по-прежнему хорошо себя чувствует и готов к работе.

«Может, футбол — это игра молодых людей, но и для более опытных тренеров в ней есть место. Надеюсь, что это так», — сказал он.

Помимо «Вест Хэма» Мойес тренировал «Сандерленд», «Реал Сосьедад», «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «Престон Норд Энд».