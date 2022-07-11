«Челси» интересуется Упамекано, де Лигтом и Кунде
«Челси» хочет приобрести минимум двух центральных защитников в летнее трансферное окно, сообщает Evening Standard.
По информации источника, лондонский клуб проявляет интерес к защитникам Дайо Упамекано из «Баварии», Маттейсу де Лигту из «Ювентуса» и Жюлю Кунде из «Севильи».
Отмечается, что владелец лондонцев Тодд Боэли провел переговоры о трансфере де Лигта, но в клубе знают о серьезной конкуренции со стороны «Баварии».
При этом переход 22-летнего нидерландца в мюнхенский клуб может способствовать уходу Упамекано.
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4
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12
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13
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14
|Астон Вилла
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
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|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
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|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
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Лестер – Брентфорд
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|
МЮ – Брайтон
|- : -
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|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
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