«Челси» интересуется Упамекано, де Лигтом и Кунде

«Челси» хочет приобрести минимум двух центральных защитников в летнее трансферное окно, сообщает Evening Standard.

По информации источника, лондонский клуб проявляет интерес к защитникам Дайо Упамекано из «Баварии», Маттейсу де Лигту из «Ювентуса» и Жюлю Кунде из «Севильи».

Отмечается, что владелец лондонцев Тодд Боэли провел переговоры о трансфере де Лигта, но в клубе знают о серьезной конкуренции со стороны «Баварии».

При этом переход 22-летнего нидерландца в мюнхенский клуб может способствовать уходу Упамекано.