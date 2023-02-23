Холанн: «Хотел бы, чтобы Мбаппе играл за сборную Норвегии»

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлин Холанн поделился мнением о форварде «ПСЖ» и сборной Франции Килиане Мбаппе.

«Хороших игроков много, и Килиан — один из них. Он очень силен! Французам повезло, что в сборной есть такой игрок. Конечно, я бы хотел, чтобы он играл за Норвегию, но это невозможно. Но он невероятен.

Он сильный, быстрый, и он делает все это уже много лет. Он всего на два года старше меня? Это безумие! Иногда приходится напоминать себе, что он сможет играть на высшем уровне еще десять лет. Он феноменален», — сказал Холанн в интервью Canal+.

В этом сезоне на счету француза 28 матчей, 27 голов и 6 результативных передач за «ПСЖ» во всех турнирах.

На прошедшем чемпионате мира в Катаре 24-летний Мбаппе провел 7 матчей за сборную Франции, забил 8 голов и стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022.

Всего за национальную команду он сыграл в 66 встречах и забил 36 мячей.