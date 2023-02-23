Холанн: «Хотел бы, чтобы Мбаппе играл за сборную Норвегии»
Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлин Холанн поделился мнением о форварде «ПСЖ» и сборной Франции Килиане Мбаппе.
«Хороших игроков много, и Килиан — один из них. Он очень силен! Французам повезло, что в сборной есть такой игрок. Конечно, я бы хотел, чтобы он играл за Норвегию, но это невозможно. Но он невероятен.
Он сильный, быстрый, и он делает все это уже много лет. Он всего на два года старше меня? Это безумие! Иногда приходится напоминать себе, что он сможет играть на высшем уровне еще десять лет. Он феноменален», — сказал Холанн в интервью Canal+.
В этом сезоне на счету француза 28 матчей, 27 голов и 6 результативных передач за «ПСЖ» во всех турнирах.
На прошедшем чемпионате мира в Катаре 24-летний Мбаппе провел 7 матчей за сборную Франции, забил 8 голов и стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022.
Всего за национальную команду он сыграл в 66 встречах и забил 36 мячей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|23
|17
|3
|3
|51-23
|54
|
2
|Ман. Сити
|24
|16
|4
|4
|60-24
|52
|
3
|МЮ
|24
|15
|4
|5
|41-28
|49
|
4
|Тоттенхэм
|24
|13
|3
|8
|44-35
|42
|
5
|Ньюкасл
|23
|10
|11
|2
|35-15
|41
|
6
|Фулхэм
|24
|11
|5
|8
|35-30
|38
|
7
|Брайтон
|22
|10
|5
|7
|39-29
|35
|
8
|Ливерпуль
|22
|10
|5
|7
|38-28
|35
|
9
|Брентфорд
|23
|8
|11
|4
|37-30
|35
|
10
|Челси
|23
|8
|7
|8
|23-23
|31
|
11
|Астон Вилла
|23
|8
|4
|11
|28-38
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|23
|6
|8
|9
|21-31
|26
|
13
|Нот. Форест
|23
|6
|7
|10
|18-38
|25
|
14
|Лестер
|23
|7
|3
|13
|36-41
|24
|
15
|Вулверхэмптон
|23
|6
|5
|12
|17-32
|23
|
16
|Эвертон
|23
|5
|6
|12
|17-30
|21
|
17
|Борнмут
|23
|5
|6
|12
|21-44
|21
|
18
|Вест Хэм
|23
|5
|5
|13
|19-29
|20
|
19
|Лидс
|23
|4
|7
|12
|28-39
|19
|
20
|Саутгемптон
|23
|5
|3
|15
|19-40
|18
|24.02
|23:00
|
Фулхэм – Вулверхэмптон
|- : -
|25.02
|15:30
|
Ньюкасл – Брайтон
|- : -
|25.02
|18:00
|
Эвертон – Астон Вилла
|- : -
|25.02
|18:00
|
Лидс – Саутгемптон
|- : -
|25.02
|18:00
|
Лестер – Арсенал
|- : -
|25.02
|18:00
|
Вест Хэм – Нот. Форест
|- : -
|25.02
|20:30
|
Борнмут – Ман. Сити
|- : -
|25.02
|22:45
|
Кр. Пэлас – Ливерпуль
|- : -
|26.02
|16:30
|
Тоттенхэм – Челси
|- : -
|5.04
|22:00
|
МЮ – Брентфорд
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|26
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|14
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|8
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|21
|1
|5
|
|
Тайрик Митчелл
Кристал Пэлас
|21
|1
|4