«Эвертон» готов продлить контракт с Пикфордом

«Эвертон» близок к продлению контракта с вратарем Джорданом Пикфордом, сообщает журналист Фабрицио Романо. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2024 года.

По данным источника, стороны почти договорились о новом контракте.

Пикфорд выступает за «Эвертон» с 2017 года. В 222 матчах за команду он пропустил 319 мячей. В этом сезоне 28-летний англичанин провел 22 матча в АПЛ, 6 из которых отстоял на ноль.