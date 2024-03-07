Салах восстановился от травмы и сыграет с «Манчестер Сити» 10 марта

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах восстановился после травмы, сообщил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

«Он с нами. Салах тренировался два дня, он полон энергии. Посмотрим. Но здорово, что он вернулся. Это очень хорошо. Как вы можете видеть, он счастлив», — цитирует Клоппа Sky Sports.

Салах получил повреждение 18 января в матче Египет — Гана (2:2) в Кубке африканских наций. 17 февраля он сыграл в матче «Ливерпуля» и «Брентфорда» (4:1) в АПЛ, но снова получил травму.

В этом сезоне на счету 31-летнего египтянина 19 мячей и 10 голевых пасов в 28 матчах за «Ливерпуль».

«Ливерпуль» примет «Манчестер Сити» 10 марта в 28-м туре АПЛ. Начало — в 18.45 мск.