Невилл дал совет «Ливерпулю» и «Арсеналу», как победить «Манчестер Сити»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл заявил, что «Ливерпулю» и «Арсеналу» надо верить в победу над «Манчестер Сити». Он считает, что это поможет привнести важнейшие изменения в сознание футболистов.

«Нужно сразиться с «Сити» и, одержав над ними победу, нанести ущерб их вере в себя.

«Ливерпулю» и «Арсеналу» нужно подумать о матчах против них. Я не говорю, что нужно выйти и полчаса панически атаковать, но нужно их обыграть.

Когда «Арсенал» выиграл чемпионат, они приехали на «Олд Траффорд» и не просто забрали очко благодаря голу Сильвена Вильтора, они шокировали нас. Потрясли до основания», — сказал Невилл в эфире Sky Sports.

Он добавил, что, если команды хотят выиграть чемпионат и подорвать настрой «Манчестер Сити», нужно верить в победу над этой командой.