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Сегодня, 16:43

Вернер: «Тухель предпочел мне футболиста за 113 миллионов евро. Лукаку не мог не играть»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер рассказал, с какими трудностями столкнулся в «Челси».

«Первые полгода в «Челси» прошли отлично, я показывал то, чего от меня ждали болельщики, забивая голы и демонстрируя хорошую игру. Затем у меня начались проблемы с реализацией. Иногда ВАР отменял мои голы. Конечно, это подкосило мою уверенность. В конце концов, Тухель обо мне забыл, что я счел несправедливым и поэтому решил покинуть клуб.

Мои проблемы в «Челси» начались, когда клуб приобрел Лукаку. Я помог команде выиграть Лигу чемпионов, играя в каждом матче, а потом Томас Тухель предпочел мне футболиста, который пришел за 113 миллионов евро. Ромелу не мог не играть, ведь за него заплатили большие деньги", — цитирует Вернера The Sun.

Минувшим летом 26-летний нападающий вернулся в «Лейпциг» за 20 миллионов евро.

Ромелу Лукаку
Тимо Вернер
ФК Лейпциг
ФК Челси
Томас Тухель
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 23 17 3 3 51-23 54
2
 Ман. Сити 24 16 4 4 60-24 52
3
 МЮ 24 15 4 5 41-28 49
4
 Тоттенхэм 24 13 3 8 44-35 42
5
 Ньюкасл 23 10 11 2 35-15 41
6
 Фулхэм 24 11 5 8 35-30 38
7
 Брайтон 22 10 5 7 39-29 35
8
 Ливерпуль 22 10 5 7 38-28 35
9
 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
10
 Челси 23 8 7 8 23-23 31
11
 Астон Вилла 23 8 4 11 28-38 28
12
 Кр. Пэлас 23 6 8 9 21-31 26
13
 Нот. Форест 23 6 7 10 18-38 25
14
 Лестер 23 7 3 13 36-41 24
15
 Вулверхэмптон 23 6 5 12 17-32 23
16
 Эвертон 23 5 6 12 17-30 21
17
 Борнмут 23 5 6 12 21-44 21
18
 Вест Хэм 23 5 5 13 19-29 20
19
 Лидс 23 4 7 12 28-39 19
20
 Саутгемптон 23 5 3 15 19-40 18
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.02 23:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 - : -
25.02 15:30
Ньюкасл – Брайтон
 - : -
25.02 18:00
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
25.02 18:00
Лидс – Саутгемптон
 - : -
25.02 18:00
Лестер – Арсенал
 - : -
25.02 18:00
Вест Хэм – Нот. Форест
 - : -
25.02 20:30
Борнмут – Ман. Сити
 - : -
25.02 22:45
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 - : -
26.02 16:30
МЮ – Брентфорд
 - : -
26.02 16:30
Тоттенхэм – Челси
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 26
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 21 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 21 1 4
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