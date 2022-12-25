Нападающий «Атлетико» Кунья перешел в «Вулверхэмптон»

«Атлетико» сообщил на официальном сайте о переходе нападающего Матеуса Куньи в «Вулверхэмптон».

Английский клуб взял 23-летнего бразильца в аренду до конца сезона с обязательной опцией выкупа. Его контракт с «волками» будет рассчитан до лета 2027 года.

В сезоне-2022/23 он принял участие в 17 матчах мадридской команды и сделал две голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.