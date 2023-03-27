Нагельсманн находится в шорт-листе «Челси» на случай увольнения Поттера

Бывший главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн может сменить Грэма Поттера в «Челси», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 35-летний специалист находится в шорт-листе лондонцев на случай, если они примут решение об увольнении Грэма Поттера, но на данный момент в «Челси» настроены сохранить англичанина.

Нагельсманн возглавлял «Баварию» с лета 2021 года. 24 марта клуб объявил о его увольнении. Мюнхенцев возглавил экс-тренер «Челси» Томас Тухель.