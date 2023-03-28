Вратарь «Арсенала» Федорущенко признался, что ощущает себя русским и колумбийцем

Голкипер юношеской команды «Арсенала» Алексей Рохас Федорущенко рассказал, что ощущает себя русским и колумбийцем.

— Ты себя ощущаешь русским, колумбийцем или англичанином?

— Русским и колумбийцем. Потому что у нас дома присутствуют русская и колумбийская культура, хоть мы и говорим на трех языках. Английской культуры у нас дома, в принципе, нет. Она больше присутствует на футболе и в школе. Но, так как я вырос в Англии, конечно, во мне есть черты английской культуры тоже. От всех стран можно взять что-то хорошее, — приводит Sport24 слова вратаря.

Федорущенко родился в английском Базилдоне. Его отец — колумбиец, а мать — русская.