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Нагельсманн может сменить Моуринью на посту главного тренера «Тоттенхэма»

10:53
Юлиан Нагельсманн. Фото Twitter
Юлиан Нагельсманн. Фото Twitter
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Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн может сменить Жозе Моуринью в «Тоттенхэме», сообщает The Telegraph.

По данным издания, португальцу дали 12 дней для того, чтобы исправить ситуацию в лондонском клубе. За это время «Тоттенхэм» сыграет матч в 1/16 финала Лиги Европы и проведет три встречи в чемпионате. Если выступления «шпор» будут неудачными, руководство команды рассмотрит кандидатуру Нагельсманна на пост главного тренера.

После 25 туров АПЛ «Тоттенхэм» располагается на 9-м месте в турнирной таблице, набрав 36 очков.

Дополнительная информация:

https://www.telegraph.co.uk/football/2021/02/22/julian-nagelsmann-will-tottenhams-top-target-jose-mourinho-fails/

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