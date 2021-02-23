Нагельсманн может сменить Моуринью на посту главного тренера «Тоттенхэма»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн может сменить Жозе Моуринью в «Тоттенхэме», сообщает The Telegraph.

По данным издания, португальцу дали 12 дней для того, чтобы исправить ситуацию в лондонском клубе. За это время «Тоттенхэм» сыграет матч в 1/16 финала Лиги Европы и проведет три встречи в чемпионате. Если выступления «шпор» будут неудачными, руководство команды рассмотрит кандидатуру Нагельсманна на пост главного тренера.

После 25 туров АПЛ «Тоттенхэм» располагается на 9-м месте в турнирной таблице, набрав 36 очков.