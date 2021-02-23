Игроки группы атаки «Тоттенхэма» недовольны методами работы Моуринью

Некоторые игроки «Тоттенхэма» недовольны методами работы главного тренера Жозе Моуринью, утверждает The Athletic.

Португальский специалист пока не потерял контроль над раздевалкой, но недовольство растет.

Игроки группы атаки считают, что Моуринью слишком сильно сконцентрирован на игре в обороне во время тренировок, а также слишком жестко требует избегать ошибок.

Отмечается, что некоторые игроки нападения до сих пор полагаются на атакующие комбинации, внедренные еще при Маурисио Покеттино, поскольку при Моуринью они практически не работают над этим аспектом.

«Шпоры» набрали лишь три очка в последних шести матчах АПЛ. После 25 туров АПЛ «Тоттенхэм» располагается на 9-м месте в турнирной таблице, набрав 36 очков.