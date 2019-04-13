"МЮ" вырвал победу у "Вест Хэма", Погба сделал дубль после 10-матчевой безголевой серии

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Вест Хэм" в матче 34-го тура чемпионата Англии - 2:1. Оба мяча в составе "МЮ" провел с 11-метровой отметки Поль Погба. Хавбек прервал свою безголевую серию, длившуюся 10 полных матчей, 964 минуты. Последний раз он забивал еще в феврале, в первом тайме игры Кубка Англии против "Челси" (2:0). В период с 26 декабря по 18 февраля Погба смог отличиться 9 раз в 11 играх.

"МЮ" вышел в таблице на пятое место, обойдя "Арсенал", у которого игра в запасе. От идущего в зоне Лиги чемпионов "Челси" команду Уле Гуннара Сульшера отделяет 2 очка.

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34-й тур

"Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм" - 2:1 (1:0)

Голы: Погба, 19 - с пенальти (1:0). Фелипе Андерсон, 49 (1:1). Погба, 80 - с пенальти (2:1).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Смоллинг, Рохо (Перейра, 75), Джоунс, Далот, Мата (Рэшфорд, 55), Погба, Фред, Лукаку (Гринвуд, 75), Марсьяль, Лингард.

"Вест Хэм": Фабяньски, Сабалета (Фредерикс, 76), Огбонна, Масуаку, Бальбуэна, Райс, Нобл, Лансини (Диангана, 62), Эрнандес (Антонио, 73), Снодграсс, Фелипе Андерсон.

Предупреждения: Мата, 34. Фредерикс, 79.

Судья: Скотт.

13 апреля. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".